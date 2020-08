Covid-19. Suspensas por mais 15 dias visitas a lares de Moura

A Proteção Civil de Moura (Beja) decidiu prolongar por mais 15 dias a suspensão de visitas aos utentes dos lares do concelho, onde há 46 casos ativos de Covid-19 e um morto.

A medida preventiva foi decidida após análise, com as instituições particulares de solidariedade social (IPSS), da evolução do número de casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 na região do Alentejo e em especial no concelho de Moura, refere um comunicado divulgado pela câmara.

A decisão, segundo a autarquia, pretende "salvaguardar a segurança e saúde da população mais vulnerável" à Covid-19.

"Após o término deste novo período de suspensão, a situação epidemiológica será reavaliada por forma a serem adotadas as medidas que se entendam mais adequadas no tocante à retoma das habituais visitas aos utentes das IPSS", lê-se no comunicado.

As visitas aos utentes dos lares de Moura estão suspensas desde o dia 6 de julho.

Neste concelho alentejano, há um surto de Covid-19 na aldeia de Póvoa de S. Miguel, onde na passada sexta-feira foi registada a primeira vítima mortal, um homem de 85 anos.

O coordenador do Serviço Municipal de Proteção Civil, Diogo Saraiva, disse hoje à agência Lusa que neste concelho do Baixo Alentejo permaneciam ativos, no sábado, 46 casos de covid-19, 30 dos quais na Póvoa de São Miguel, 10 em Amareleja e seis em Moura.

No hospital de Beja continuam internadas três pessoas, duas delas de Amareleja e uma relacionada com o surto na Póvoa de São Miguel.