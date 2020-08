Balanço DGS. Portugal regista mais um morto e 153 novas infeções

Veja também:

O relatório diário da Direção-Geral de Saúde regista 1.738 óbitos (mais um em 24 horas) e 51.463 casos positivos pelo novo coronavírus (mais 153).

Com 92 dos 153 novos casos confirmados em Portugal, a Região de Lisboa e Vale do Tejo regista 60% das novas infeções.



Há também a assinalar 201 casos de recuperação nas últimas 24 horas, num total de 36.984.

Face a sábado foi registada uma subida das pessoas internadas: 278 (mais três), das quais 41 nos cuidados intensivos (mais um).

Em número de casos, a região de Lisboa e Vale do Tejo lidera, com 26.323, seguida pela região Norte (18.780, mais 38 casos), a região Centro (4.455, seis novos casos). O Alentejo tem mais sete casos (743) e o Algarve mais oito (887).

A Madeira regista mais dois casos do que no sábado, totalizando 108 casos, enquanto os Açores mantêm os 167 casos.

A região Norte continua a registar o maior número de mortes (828), seguida da região de Lisboa e Vale do Tejo (606, mais um do que no sábado), o Centro (252), Alentejo (22), Algarve (15) e Açores (15). Na Madeira não há mortes registadas.

Segundo a Direção-Geral da Saúde, o óbito hoje contabilizado ocorreu na região de Lisboa e Vale do Tejo e a vítima encontra-se na faixa etária entre os 60 e os 69 anos.

Por faixas etárias, o maior número de óbitos concentra-se nas pessoas com mais de 80 anos (1.165), seguidas das que tinham entre 70 e 79 anos (337), entre 60 e 69 anos (155) e entre 50 e 59 anos (55). Há ainda 20 mortos registados entre os 40 e 49 anos, quatro entre os 30 e 39 e dois entre os 20 e 29 anos de idade.

Em termos globais, há mais infetados na faixa etária entre 40 e 49 anos (8.524), depois entre 30 e 39 anos (8.405), 20 e 29 anos (7.877), 50 a 59 anos (7.781), seguida das pessoas com mais de 80 anos (5.867).

As autoridades de saúde têm sob vigilância 36.148 pessoas, mais 487 relativamente a sábado, e 1.547 aguardam resultado laboratorial, menos 84.