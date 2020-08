TikTok responde a Trump. Empresa chinesa não planeia "ir a lado algum"

Depois de o presidente norte-americano anunciar que pretende proibir a rede social chinesa no país, a TikTok, com sede em Nova Iorque, fez um vídeo que foi colocado na sua página do Twitter onde avisa Donald Trump de que não tem planos de “ir a lado algum”.

Na gravação, a diretora-geral para os Estados Unidos agradece aos milhões de norte-americanos que utilizam esta aplicação diariamente.

Vanessa Pappas disse que a empresa está orgulhosa dos 1.500 trabalhadores que tem no país e que pretende criar outros 10 mil empregos durante os próximos três anos.

“Tiktok é o lugar de criadores e artistas para expressar as suas ideias e se ligarem com pessoas de diferentes origens. Estamos orgulhosos de todos os que consideram a TikTok o seu lugar”, salientou no vídeo.