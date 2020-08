A cápsula Dragon, da empresa SpaceX, deixou a Estação Espacial Internacional, este domingo, iniciando o seu regresso à Terra, anunciou a agência espacial norte-americana (NASA).

A cápsula transporta dois astronautas norte-americanos da NASA e deverá concluir a viagem de regresso com a amaragem, no Golfo do México, às 18h41 GMT (17h41 hora de Lisboa).

A SpaceX acoplou no dia 31 de maio na Estação Espacial Internacional, no primeiro voo privado rumo ao espaço.