Cápsula da NASA está a caminho de casa e vai amarar no Golfo do México

A cápsula Dragon, da empresa SpaceX, deixou a Estação Espacial Internacional, este domingo, iniciando o seu regresso à Terra, anunciou a agência espacial norte-americana (NASA).

A viagem de regresso terá a duração de 19 horas e marca o final de uma missão histórica de dois meses.

A cápsula transporta dois astronautas norte-americanos da NASA e deverá concluir a viagem de regresso com a amaragem, no Golfo do México, às 18h41 GMT (17h41 hora de Lisboa).

A Crew Dragon é a primeira nave espacial desenvolvida por uma empresa comercial. A SpaceX é uma iniciativa de Elon Musk, o fundador da Tesla.



Tal como a partida da Terra para o espaço foi adiada por causa do mau tempo, o regresso também pode sofrer alterações. Se tal acontecer a culpa será de Isaías, o furacão que se aproxima da Florida. Os especialistas da NASA dizem continuar atentos às condições meteorológicas durante a viagem.



Se as condições meteorológicas piorarem, os astronautas poderão ser forçados a permanecer no interior da cápsula, em órbita da Terra, com a possibilidade de avançar com uma segunda tentativa de aterragem 24 ou 48 horas depois.

A SpaceX acoplou no dia 31 de maio na Estação Espacial Internacional, no primeiro voo privado rumo ao espaço.

Os interessados poderão acompanhar todo o percurso da Crew Dragon através da NASA TV, que irá transmitir em streaming a viagem histórica.