António Costa felicita dragões. "Parabéns pela dobradinha!"

O primeiro-ministro António Costa felicitou o Futebol Clube do Porto pela conquista da Taça de Portugal, no mesmo ano em que a equipa assegurou também a conquista do campeonato.

Na rede social Twitter, Costa congratulou a equipa liderada por Sérgio Conceição por ter arrecadado "o mais popular dos troféus", lembrando que este ano o jogo aconteceu "sem a presença do público nem animação no Jamor".

Costa considerou que, mesmo sem o ambiente do Estádio Nacional, "a conquista da Taça é sempre uma festa" e apelou a que a comemoração seja feita "cumprindo as recomendações da Direção-Geral da Saúde".

O FC Porto somou este sábado a oitava "dobradinha" da sua história, ao conquistar em Coimbra a final da 80.ª edição da Taça de Portugal, frente ao Benfica (2-1), depois de já ter arrebatado o campeonato.



O troféu foi entregue pelas mãos do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.