Tudo o que já se sabe sobre o descarrilamento do Alfa Pendular em Soure

O acidente aconteceu pouco antes das 15h30, em Soure, no distrito de Coimbra.

O alfa-pendular da CP circulava no sentido Sul-Norte, com 212 passageiros a bordo quando embateu numa máquina de trabalho da Refer que estava na linha. As duas vítimas mortais confirmadas eram os trabalhadores que estavam nessa máquina.

Para além dos dois mortos, há pelo menos 20 feridos ligeiros e seis feridos graves, sendo o maquinista aquele que inspira mais cuidados, adianta a Proteção Civil.

Foi montada uma tenda de campanha no local para acolher e tratar os feridos, com capacidade para mais de 200 pessoas. Segundo o presidente da Câmara de Soure não há feridos em estado crítico. Os passageiros que saíram ilesos do descarrilamento tiveram apoio psicológico e de enfermagem e foram transportados de autocarro para Alfarelos, para poderem seguir viagem para norte.

Com este descarrilamento ascende a 36 o número de vítimas mortais por acidentes ferroviários nos últimos 20 anos, devido a 34 acidentes.