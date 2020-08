Proteção Civil espera dominar durante a noite fogos de Chaves e Mondim de Basto

O comandante distrital de operações de socorro (CODIS) de Vila Real, Álvaro Ribeiro, espera que os incêndios que lavram nos concelhos de Chaves e Mondim de Basto sejam dados como dominados durante a noite.

À agência Lusa, às 00h30, Álvaro Ribeiro informava que tanto em Vila Verde da Raia, concelho de Chaves, como na Senhora da Graça, em Vilar Ferreiros, concelho de Mondim de Basto, a temperatura e o vento diminuíram, o que favorece o combate às chamas.

"Esperemos que dentro de pouco tempo, durante a noite, o incêndio seja dado como dominado", adiantou o responsável pela Proteção Civil, sobre o fogo que deflagrou na quinta-feira em Vila Verde da Raia e sofreu na tarde de sexta-feira uma reativação.

Segundo Álvaro Ribeiro, estão a ser feitos trabalhos de consolidação em algumas zonas e, em outras, os operacionais estão envolvidos no combate, "utilizando máquinas para que o incêndio fique efetivamente ancorado".

No monte Farinha, mais conhecido como Senhora da Graça, onde se situa o santuário com o mesmo nome, as perspetivas são também favoráveis para a evolução do incêndio que deflagrou às 16h11 de sexta-feira.

"A temperatura está a baixar, o vento amainou e está-nos a dar oportunidade de combate. O incêndio está a ceder", informou o comandante distrital de operações de socorro de Vila Real, Álvaro Ribeiro.

As principais dificuldades, segundo o responsável da Proteção Civil, tem sido desde o início o vento, o declive muito acentuado do terreno, a floresta muito densa, "com poucas infraestruturas de defesa ou nenhumas, sem aceiros, sem pontos de ancoragem, a não ser a estrada que serve o Santuário da Senhora da Graça, e toda essa continuidade da floresta traz dificuldades às ações de combate".

Às 00h45 encontravam-se no terreno em Vila Verde da Raia 172 operacionais, auxiliados por 55 viaturas, e na Senhora da Graça 221 operacionais e 66 veículos, segundo a informação na página oficial na internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.