“Máquina não estava em nenhuma reparação.” Sindicato questiona o que fazia na linha do Alfa

Saiba mais:

A máquina de trabalho que chocou com Alfa Pendular estava só a circular. O Sindicato Nacional dos Ferroviários do Movimento e Afins (SIinafe), questiona o que fazia na linha.

À Renascença, o secretário-geral do Sinafe lembra que quando há reparações a linha é cortada. No caso de sexta-feira, não terá sido porque a máquina estava apenas a circular. “Os comboios não circulam no sítio onde há reparações. Segundo sei, a máquina não estava em nenhuma reparação e estava em circulação normal.”

Questionado porque estava na linha responde. “Boa pergunta, eu também gostava de saber porque estava na linha. Ela estava em circulação, agora, porque que é que naquele momento estava naquele sítio? O motivo é pura especulação enquanto o inquérito não tiver conclusões.”

Jorge Coelho não conhece nenhuma tecnologia que melhore de forma significativa a operacionalidade atual e venha revolucionar a sinalização. “Trabalho com esse tipo de equipamento e não vejo nada de especial que possa vir a trazer uma mais-valia ao que existe na linha do Norte.”



Nestas declarações garante que “é uma linha segura”, talvez mesmo uma das mais seguras da Europa. “Já foram dadas muitas entrevistas, mas é pura especulação. Temos que aguardar serenamente pelos resultados dos inquéritos, para perceber exatamente o que é que aconteceu ali, se há alguma coisa a melhorar, se algo coisa correu mal.”



Mas não há nada que pare um comboio? “Em Portugal todos os comboios são conduzidos por condutores humanos, portanto, não havendo nada que impeça um comboio de avançar em determinado troço, pois o sistema apenas impede de atingir determinados limites de velocidade”.



O Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF) vai investigar as causas do acidente.