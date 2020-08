Circulação na linha do Norte em Soure será retomada à meia noite

Saiba mais:

A circulação na linha do Norte em Soure vai ser retomada à meia noite apenas numa das vias. A informação foi avançada este sábado à tarde, durante a visita que o Presidente da República fez ao local do acidente ferroviário que vitimou mortalmente duas pessoas. Há ainda registo de 44 feridos, oito dos quais em estado considerado grave.

O ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, acompanhou a visita do Chefe de Estado. Questionado sobre o relatório preliminar que aponta para falha humana na origem do acidente, o governante preferiu dizer que ainda falta muita informação para apurar todas as causas.

Pedro Nuno Santos acrescentou que a Infraestruturas de Portugal (IP) dará mais esclarecimentos na próxima semana sobre o sucedido e pediu “cuidado com qualquer especulação que se possa fazer”. “Porque o risco de erramos é grande, mas a IP quer ter oportunidade de dizer de sua justiça”, afirmou o ministro.

Depois de estar no local do acidente, Marcelo Rebelo de Sousa foi ao Hospital de Coimbra visitar os feridos que ainda estão internados. Em declarações à Agência Lusa, o gabinete de relações públicas do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC), refere que dos 28 feridos que deram ali entrada, 25 já tiveram alta clínica e os restantes três permanecem internados.

“Um doente está internado na medicina intensiva (o caso que inspira mais cuidados) e dois estão na unidade de cuidados cirúrgicos intermédios”, disse a mesma fonte.

O acidente aconteceu sexta-feira pouco antes das 15h30, em Soure, no distrito de Coimbra.

O alfa-pendular da CP circulava no sentido Sul-Norte, com 212 passageiros a bordo quando embateu numa máquina de trabalho da Refer que estava na linha. As duas vítimas mortais confirmadas eram os trabalhadores que estavam nessa máquina.

[notícia atualizada às 20h07]