Balanço DGS. Mais dois mortos e 238 casos positivos

A região Norte continua a registar o maior número de mortes (828), seguida da região de Lisboa e Vale do Tejo (605, mais um do que na sexta-feira), o Centro (252), Alentejo (21, mais um do que na sexta-feira), Algarve (15) e Açores (15). Na Madeira não há mortes registadas.

Em número de casos, Lisboa e Vale do Tejo lidera, com 26.231, seguida pela região Norte (18.742, mais 67 casos), a região Centro (4.449, 10 novos casos). O Alentejo tem mais dois casos (736) e a Madeira mais mantém os 106 casos.

Uma das mortes aconteceu em Lisboa e a outra no Alentejo. Ambas as vítimas têm mais de 80 anos.

Pandemia já matou mais de 680 mil pessoas

A pandemia de Covid-19 já matou pelo menos 680.014 pessoas em todo o mundo e infetou 17.638.510 desde dezembro, refere o último balanço feito pela Agência France-Presse (AFP) com base em dados oficiais.

Do total de casos de infeção oficialmente diagnosticados em 196 países e territórios desde o final do ano passado, pelo menos 10.156.500 foram considerados curados.

O número de casos diagnosticados só reflete, no entanto, uma fração do número real de infeções, já que alguns países testam apenas casos graves, outros fazem os testes para rastreio e muitos países mais pobres só têm capacidade limitada de fazer teste.

Os Estados Unidos são o país mais afetado tanto em termos de vítimas mortais como de infeções, com 153.314 mortes e 4.562.170 casos, segundo a contagem da Universidade Johns Hopkins.

Depois, os países mais afetados são o Brasil, com 92.475 mortos e 2.662.485 casos, o México, com 46.688 mortos e 424.637 casos, o Reino Unido, com 46.119 mortos e 303.181 casos, e a Índia com 36.511 mortos e 1.695.988 casos.