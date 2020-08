180 militares reforçam vigilância contra incêndios

Até terça-feira, 180 militares das Forças Armadas vão reforçar as ações de vigilância aos incêndios em 13 distritos do país em apoio à Proteção Civil face "à manutenção das elevadas temperaturas".

As patrulhas, 15 do Exército e cinco da Marinha vão reforçar "as ações de vigilância terrestre e patrulhamento dissuasor em 13 distritos de Portugal continental, em apoio à Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) na prevenção de incêndios", adianta o Estado-Maior General das Forças Armadas (EMGFA) em comunicado.

Este reforço surge no seguimento do pedido da ANEPC ao Estado-Maior-General das Forças Armadas, com "o objetivo de incrementar as ações de prevenção um pouco por todo o país, com especial incidência nos distritos de Beja, Braga, Bragança, Castelo Branco, Évora, Faro, Guarda, Portalegre, Porto, Santarém e Viana do Castelo, Vila Real e Viseu".

Estes militares somam-se aos 119 que já se encontram nas mesmas funções em grande parte do território nacional, 108 dos quais estão a apoiar o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) e nove estão em missões de vigilância, dissuasão e sensibilização da população.

Há ainda dois militares que constituem a tripulação do helicóptero "Koala" da Força Aérea, que realizam operações de reconhecimento, avaliação e coordenação de outros meios aéreos no combate aos incêndios rurais.

Na sexta-feira, a Proteção Civil avisou a população para o risco muito elevado ou máximo de incêndio rural nas regiões Norte, Centro e Algarve, devido ao tempo quente e seco e ao vento forte previstos para este fim de semana.