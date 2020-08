Na Taça de Portugal os grandes dominam, mas também tombam

Tomba-gigantes

Mas voltemos ao tema dos tomba-gigantes. O termo carece de definição precisa, mas basicamente refere-se a qualquer vitória de um clube contra outro que é de divisão superior ou, sendo da mesma, é considerado claramente favorito.

Não haverá clube da primeira liga que não tenha sentido o dissabor de uma eliminação surpresa da Taça e a situação tornou-se ainda mais comum desde que ficou determinado que as equipas da primeira e segunda liga jogam a primeira eliminatória em que participam na condição de visitante, contra clubes de divisões inferiores.

Benfica, Sporting e Porto todos já sofreram derrotas consideradas humilhantes na altura, com o Sporting a fazê-lo mais recentemente, na presente edição, quando foi eliminado logo na terceira eliminatória pelo Alverca, atualmente a jogar no terceiro escalão, o Campeonato de Portugal.

Este ano foram portistas e benfiquistas que ficaram a rir, mas no passado recente ambos já estiveram na mesma posição. Em janeiro de 2007 o Porto recebeu o Atlético Clube de Portugal, na altura na segunda divisão, e para espanto de todos acabou derrotado por 0-1.

Pouco mais de três anos antes tinha sido a vez do Benfica cair, em casa, às mãos do Gondomar, também por 1-0. O golo – um livre soberbo – foi marcado por Cílio Souza, do Brasil. No final os adeptos exigiram a cabeça de Jesualdo Ferreira, que lhes foi entregue pelo presidente Manuel Vilarinho.

Sem contar apenas as derrotas contra clubes de divisões inferiores, há também uma lista assinalável de tomba-gigantes nas finais da Taça. Desde o início do Campeonato de Portugal já houve 57 finais entre um dos três grandes e outros clubes, incluindo, para o efeito, clubes como o Boavista e o Belenenses, que já tiveram uma influência e uma força desportiva de que não gozam no presente. Em apenas 17 dessas ocasiões foi o clube mais pequeno que venceu.

Uma das vitórias mais surpreendentes terá sido mesmo a do Desportivo das Aves, contra o Sporting, em 2018, num final de época absolutamente desastroso para os leões, com o ataque a Alochete a marcar de forma indelével o ambiente em Alvalade antes do jogo.

Mas se recuarmos a 1961 encontramos outra vitória com história de tomba-gigante que na altura abalou o mundo do futebol. O Leixões chegou à final da Taça contra o Futebol Clube do Porto. O FCP alegou que não fazia sentido jogar-se a final no Jamor quando ambos os finalistas eram do norte, e uma vez que o estádio com melhores condições na região era o das Antas, o jogo ficou marcado para a casa do Porto, para espanto dos matosinhenses.

Não obstante a dificuldade, os “Bebés do Mar” conseguiram vencer o jogo por 2-0. Em Matosinhos ainda se conta como foi esse jogo que determinou que os portistas passassem a ser conhecidos como “cabeçudos” pelos adversários, uma vez que no exterior do estádio estavam bonecos – vulgos “gigantones” – para uma festa portistas que nunca chegou a acontecer. Os Leixonenses, vendo os bonecos, entraram neles e gozaram o prato.

Conta-se também que o troféu não foi entregue imediatamente ao Leixões porque já tinha sido inscrito o nome do Futebol Clube do Porto – embora as imagens da época o pareçam desmentir – e o jornal “Norte Desportivo” chegou a sair com notícia da vitória do clube da casa.

Foi também o FCP a vítima na única vitória do Olhanense, logo na primeira edição da prova, um título de que os algarvios muito se orgulham. O Porto seria vítima mais duas vezes de clubes considerados mais modestos, com derrotas para o Boavista em 1992 e, mais recentemente, para o Braga em 2016.

O Sporting foi protagonista vencido da vitória, em 1928, do histórico Carcavelinhos – que mais tarde se fundiu com o União de Lisboa para formar o Atlético – e 80 anos mais tarde do já referido Aves em 2018. Pelo meio ficaram outras quatro derrotas em finais, contra o Belenenses, duas vezes, e contra o Boavista e a Académica em 1933, 1960 e 1979 e 2012 respetivamente.

Mas o grande com mais derrotas na final da Taça contra clubes mais pequenos é precisamente o que mais títulos tem. O Benfica saiu derrotado pela primeira vez contra um clube que não um dos três grandes em 1939. O vencedor foi a Académica de Coimbra. Seguiram-se Boavista em 1975, Belenenses em 1989, Boavista novamente em 1997, Setúbal em 2005 e Guimarães, em 2013.