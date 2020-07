Marte. Observadas pela primeira vez ondas de areia gigantes em movimento no planeta

Para chegar a esta conclusão – as “megaondulações” movem-se pelo planeta vermelho, embora lentamente (cerca de 10 centímetros por ano) –, a equipa liderada por Simone Silvestro, do INAF-Osservatorio Astronomico di Capodimonte (Itália), analisou mais de um milhar destas estruturas sedimentares.

“Como não existiam evidências de que se movimentavam, acreditava-se que seriam ‘relíquias’ da atividade de ventos mais fortes que terão existido no passado em Marte. No entanto, as nossas observações são bastante conclusivas e contrariam esta visão, ou seja, as megaripples em Marte estão definitivamente ativas”, afirma David Vaz.

Da equipa de especialistas que fez a descoberta, que resulta de “cerca de uma década de observações” (entre 2007 e 2016), faz parte David Vaz, do Centro de Investigação da Terra e do Espaço da Universidade de Coimbra (CITEUC), sublinha a UC, numa nota enviada hoje à agência Lusa.

Para isso, adianta a UC, os investigadores utilizaram “imagens de alta resolução adquiridas pela sonda Mars Reconnaissance Orbiter, da NASA, em duas regiões de Marte: cratera McLaughlin e Nili Fossae”.

A participação do investigador do CITEUC neste trabalho centrou-se no “processamento das imagens da superfície obtidas pela sonda e na aplicação de várias técnicas, desenvolvidas anteriormente, que permitem medir com grande precisão os fluxos de sedimentos (velocidade de transporte e quantidade de sedimentos transportados por ação do vento) na superfície de Marte”.

No estudo foi “particularmente importante medir a velocidade e o modo como as ‘megaripples’, um tipo específico de ondulações que se formam pelo transporte de sedimentos devido à ação do vento, se deslocaram durante um intervalo de tempo de quase 10 anos terrestres”, salienta, citado pela UC, David Vaz.

David Vaz contribuiu também com um conjunto de medições de velocidade de migração e fluxos sedimentares para dunas de outras regiões de Marte, “que serviram para enquadrar e explicar as observações feitas nas duas áreas em que o estudo se foca”, tendo participado ainda nos trabalhos de campo que decorreram no deserto marroquino em 2017 e em 2019, onde se estudaram “megaripples terrestres”.

Este estudo, “no fundo, serviu de preparação e de inspiração para as descobertas que fizemos posteriormente em Marte”, realça o investigador.

Isto porque, esclarece, “o fenómeno observado em Marte também se regista na Terra, embora a escalas e velocidades muito diferentes”.

Ainda de acordo com David Vaz, doutorado em Geologia pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, este estudo “é importante porque demonstra, pela primeira vez, que estas estruturas sedimentares (megaripples) estão ativas, e que o vento na superfície marciana será suficientemente forte para movimentar partículas de maiores dimensões”.

Esta descoberta vem, assim, “confirmar que Marte é um planeta bastante ativo do ponto de vista geológico, mesmo que a velocidades muito menores do que na Terra, os processos geológicos continuam a moldar a superfície do planeta”, conclui.

A equipa, que integra ainda cientistas da Università degli Studi “Gabriele d'Annunzio” (Itália), Lunar and Planetary Laboratory, University of Arizona (EUA), Planetary Science Institute (EUA) e Ben‐Gurion University of the Negev (Israel), pretende agora “estender a investigação de megaripples a todo o planeta Marte”, indica a UC.

O estudo foi publicado recentemente no Journal of Geophysical Research: Planets e foi “destacado e comentado na Science na última semana”.