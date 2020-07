Taça de Portugal. Sérgio Conceição rejeita favoritismo baseado em números

Sérgio Conceição rejeita a ideia de que o facto de ter vencido todos os jogos com o Benfica esta época e ser mais experiente que Nélson Veríssimo dêem favoritismo ao FC Porto para a final da Taça de Portugal.

Em conferência de imprensa de antevisão da final, esta sexta-feira, o treinador do FC Porto salientou que as vitórias sobre o Benfica "fazem parte do passado" e recordou Bruno Lage para defender Veríssimo.

"O Bruno Lage não tinha muita experiência no ano passado, quando pegou na equipa do Benfica, e fez um bom trabalho. O Veríssimo já é treinador há uns anos. Muitas vezes, olhamos só para quando os treinadores chegam à I Liga, mas muitos deles têm percurso longo na formação e nas equipas secundárias, onde se aprende muito", afirmou.

Portanto, na opinião de Sérgio, "não há favoritos para finais quando são jogadas por dois clubes históricos como o FC Porto e o Benfica".

(em atuallização)