Danilo quer mudar historial recente do FC Porto em finais

Danilo Pereira quer mudar, na final da Taça de Portugal, frente ao Benfica, a recente má sorte do FC Porto em finais. Os dragões perderam três das quatro que disputaram na era Sérgio Conceição.

A única final que o FC Porto venceu desde a época 2017/18 foi a Supertaça da época seguinte, frente ao Desportivo das Aves. Para agravar a estatística, em nove finais da Taça de Portugal com o Benfica, em toda a sua história, a equipa portista perdeu oito. Números que Danilo desvaloriza, mas que não esconde ter intenção de mudar.

"Uma final da taça é sempre motivação extra para nós. Desde que o mister [Sérgio Conceição] chegou, lutamos por várias frentes não descartamos nenhuma. As estatísticas são só história. As finais são para se ganhar. Oolhamos com muita ambição para esta final, sabendo que já tivemos várias finais e não conseguimos ganhar e queremos mudar esse rumo", assumiu, esta sexta-feira, em conferência de imprensa.

Na antevisão da final da Taça de Portugal, Danilo afiançou que a equipa do FC Porto está "confiante e com bom espírito", algo "muito importante".

Mais um título à mão de semear

Embora não seja o campeonato, principal objetivo e já conquistado pelo Porto, a Taça de Portugal também "tem importância grande".

"Depois do campeonato, esta é a taça mais importante em Portugal. É a prova rainha. No FC Porto, somos ambiciosos por natureza e queremos ganhar o máximo de títulos possível", sublinhou o capitão portista.

O facto de o FC Porto ter vencido os dois jogos do campeonato frente ao Benfica "é sempre motivante", mas Danilo não considera que dê algum tipo de ascendente aos dragões sobre o próximo adversário:

"Uma final é um jogo diferente, o nível de motivação vai estar muito alto e não depende do momento das equipas, é um só jogo. Não é por termos ganho os dois confrontos com o Benfica que vamos estar melhor."

A final da Taça de Portugal, entre FC Porto e Benfica, está marcada para sábado, às 20h45, no Estádio Cidade de Coimbra. Encontro com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.