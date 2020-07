António Oliveira entende que a "convulsão" provocada pelas eleições pode prejudicar o Benfica na final

O momento pré-eleitoral que o Benfica vive pode ser um obstáculo para a equipa de Nélson Veríssimo na final da Taça de Portugal, marcada para este sábado, em Coimbra. A opinião é de António Oliveira, antigo selecionador nacional e antiga glória do FC Porto.

Oliveira entende que a equipa de Sérgio Conceição surgirá mais motivada na cidade dos estudantes, perante um Benfica que quer salvar a época mas tem esse "fantasma" eleitoral como obstáculo.

"O Benfica passa por um momento menos tranquilo, um momento de incerteza relacionado com as eleições que estão à porta. São quatro candidatos e há uma pequena convulsão que pode ter influência no jogo", disse em entrevista a Bola Branca, acrescentando que "vencer a supertaça é manifestamente pouco para a grandeza do clube".

Sérgio Conceição focado na "dobradinha"

Em relação ao FC Porto, António Oliveira é conhecedor da vontade de Sérgio Conceição de conseguir a "dobradinha" e entrar no "lote restrito de treinadores que venceram as duas competições (campeonato e taça) na mesma temporada. Ele tem feito um grande trabalho no FC Porto", considera.



No entanto, o antigo avançado deixa o apelo para que não se entre em euforia porque as finais de taça são sempre imprevisíveis e qualquer uma das equipas pode ganhar.

A final da Taça de Portugal joga-se este sábado no Estádio Cidade de Coimbra, às 20h45. A partida terá relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.