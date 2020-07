Novo Banco. Estado pôs-se numa “posição fraca”. Partidos reagem

O BE espera agora que as conclusões parciais que vão ser apresentadas sejam depois encaminhadas para a Assembleia da República.

Os partidos, incluindo o PS, já reagiram ao adiamento da apresentação dos resultados à auditoria realizada pela consultora Deloitte ao Novo Banco. Em vez do relatório, vão ser apresentadas nesta sexta-feira apenas as conclusões parciais.

PCP acusa Governo de "chegar tarde"

O PCP critica o atraso na auditoria ao Novo Banco e diz que o Governo “chega tarde” na defesa de que não devem ser feitas novas vendas de carteiras de ativos.

“Havia muitos indícios, muitos alertas, também feitos pelo PCP em vários momentos de discussão sobre estes temas do Novo Banco”, sustenta o deputado Duarte Alves.

"O Governo já deveria ter tomado uma medida relativamente à gestão de ativos do Novo Banco há muito tempo", reforça.

PS aguarda com tranquilidade e vê Rio nervoso

O vice-presidente da bancada parlamentar do PS João Paulo Correia garante que os socialistas aguardam com tranquilidade a auditoria ao Novo Banco, mas considera que o presidente do PSD tem “andado particularmente nervoso”.

"O Dr. Rui Rio tem até admitido que há matéria criminal relacionada com a venda destes ativos por parte da administração do Novo Banco”, apontou, salientando que Rio "deve ser consequente com as suas palavras” e que “esse tipo de declarações” deve ser feito ao Ministério Público”.

Na passada terça-feira, o presidente do PSD defendeu uma investigação judicial e admitiu como "provável" a necessidade de um inquérito parlamentar ao Novo Banco, numa reação a uma notícia do jornal “Público”, que dava conta de que um fundo das ilhas Caimão comprou casas do Novo Banco abaixo do valor previsto com o crédito desta instituição financeira (com as perdas cobertas pelo Fundo de Resolução).

João Paulo Correia defende, por seu lado, que o resultado final do trabalho da consultora Deloitte estará pronto "dentro de dias" e que, perante as conclusões sobre as "decisões tomadas e os responsáveis" por elas, "aí os partidos e, neste caso concreto o PS, tomarão a sua posição".