Taxa de transmissibilidade de Covid-19 em Portugal tem vindo a descer

Marta Temido referiu que continuam ativos no país 194 surtos: 47 na região Norte, 12 na região Centro, 106 na região de Lisboa e Vale do Tejo, 14 no Alentejo e 15 no Algarve.

As autoridades de saúde consideram um surto ativo até 28 dias – o equivalente a dois períodos de incubação - depois do caso mais recente registado.

Nos últimos sete dias, registaram-se 13,4 novos casos por cada 100 mil habitantes e nos últimos 14 dias, a taxa de incidência situou-se em 29,1 novos casos por 100 mil habitantes.

A pandemia de Covid-19 já provocou mais de 667 mil mortos e infetou mais de 17 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.727 pessoas das 50.868 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.