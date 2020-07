Passageiro descreve momento em que Alfa descarrilou. “Tudo rebentava por todos os lados”

Saiba mais:

“Os bancos, as malas em cima, as coisas todas, tudo o que era ferros rebentava por todos os lados”. É assim que José Pereira, passageiro que seguia no lugar 45 da carruagem 6 do Alfa Pendular que descarrilou em Soure, esta sexta-feira, descreve o momento do acidente que vivenciou.

No momento do embate, o homem de 73 anos viu “o comboio automaticamente a desfazer-se”.

José Pereira, que entrou na Gare do Oriente e ia a caminho de Vila do Conde, onde mora, não consegue dizer quanto tempo tudo demorou. “Às vezes um minuto são três, mas ali durante uns minutos largos todas as pessoas estavam em pânico, aquilo tudo a desfazer-se”, descreve à Renascença.