Marcelo pede apuramento rápido das causas do acidente em Soure

O Presidente da República pediu o apuramento rápido das causas do acidente com um Alfa Pendular, que ocorreu na tarde desta sexta-feira, em Soure, no distrito de Coimbra. Marcelo Rebelo de Sousa lamentou, ainda, o grave "acidente ferroviário desta tarde na Linha do Norte", em nota na página da Presidência da República.

Marcelo revela que foi informado dos detalhes pelo ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, e apresenta as sentidas condolências aos familiares e amigos "das vítimas mortais" e deseja as "rápidas melhoras aos numerosos feridos".

O Presidente aguarda os resultados das investigações técnicas e judiciais.

Em declarações à RTP 3, Marcelo Rebelo de Sousa destacou a "rapidez com que foi instaurado um inquerito ao acidente", ressalvando, no entanto, que, "neste momento, o mais importante é estar com os familiares daqueles que faleceram e estar com os feridos, nomeadamente os mais graves, e os seus familiares".

Nesse sentido, Marcelo admite vir a deslocar-se a Coimbra onde estão hospitalizados os feridos mais graves, possivelmente na tarde de sábado, após o funeral do bombeiro de Cuba que ficou ferido no combate a um incêndio florestal em Castro Verde.



O ministro Pedro Nuno Santos está a deslocar-se para o local do acidente, confirmou à Renascença fonte do gabinete do ministério das Infraestruturas e da Habitação.

O acidente terá provocado dois mortos, pelo menos 30 feridos ligeiros e sete feridos graves, de acordo com a Autoridade Nacional de Proteção Civil à Renascença. No Alfa Pendular viajavam 280 passageiros.

[notícia atualizada às 18h35]