Há 121 mil pessoas imunes à Covid-19 em Lisboa, revela estudo serológico

Cerca 121 mil residentes na região de Lisboa e Vale do Tejo - 3,5% do total da população residente - já foram infetados com o novo coronavírus, de acordo com os dados apurados no primeiro inquérito serológioco nacional Covid-19, realizado pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge. O valor agora conhecido representa 40% do total de infetados estimados em Portugal.

Entre as diferentes regiões em análise, "a seroprevalência variou entre 1,2% no Alentejo e 3,5% em Lisboa e Vale do Tejo", lê-se no relatório. Os números referentes às restantes regiões do país não são ainda conhecidos.



O mesmo documento revela que cerca 300 mil portugueses já foram infetados com o novo coronavírus, em todo o país, e 44% são assintomáticos.