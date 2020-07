Curados mais de metade dos utentes infetados no lar de Reguengos de Monsaraz

Mais de metade dos 80 utentes do lar de Reguengos de Monsaraz, no distrito de Évora, que foram infetados com Covid-19 no surto detetado em junho encontram-se, agora, curados, informou esta sexta-feira a Proteção Civil Municipal.

De acordo com a última atualização do boletim epidemiológico do concelho, ao final do dia de quinta-feira, havia 48 casos curados entre os utentes do lar da Fundação Maria Inácia Vogado Perdigão Silva (FMIVPS), mais 14 do que no dia anterior.

O surto no lar provocou até quinta-feira 18 mortos, 16 utentes e uma funcionária do lar, além de um homem da comunidade.

Ainda assim, há ainda a registar 16 casos ativos entre os utentes do lar, quatro deles internados no Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE), dois dos quais na unidade de cuidados intensivos (UCI).

Na mesma UCI encontra-se, também, o único dos cinco casos ainda ativos na comunidade, onde há a registar 50 pessoas curadas (um óbito) depois de dois novos casos curados registados na última atualização do boletim.

Dos 26 profissionais do lar que foram infetados, apenas dois casos permanecem ativos (um óbito), ambos a recuperar nas suas residências.

Na quinta-feira regressaram ao edifício do lar mais 13 utentes curados, continuando os outros idosos infetados a recuperar no Pavilhão Multiusos do Parque de Feiras e Exposições da cidade.

Portugal contabiliza pelo menos 1.727 mortos associados à Covid-19 em 50.868 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).