Covid-19. Número de infetados é 6 vezes superior ao conhecido, quase metade são assintomáticos

Relativamente à idade dos inquiridos, a seroprevalência apresentou valores semelhantes para os grupos etários em estudo, variando entre 2,2% no grupo etário dos 10 aos 19 anos e 3,2% no grupo etário dos 40 aos 59 anos.



"Os valores entre grupos etários são semelhantes por serem muito baixos, não quer dizer que não existam diferenças se houvesse valores mais elevados", adianta a coordenadora do inquérito.

"Baixa circulação do vírus na população portuguesa"

O relatório hoje divulgado aponta que a presença de anticorpos específicos contra o novo coronavírus é, ainda, 11 vezes mais elevada em pessoas com contacto prévio com um caso confirmado ou suspeito. Entre as diferentes regiões em análise, "a seroprevalência variou entre 1,2% no Alentejo e 3,5% em Lisboa e Vale do Tejo", que permanece o epicentro da epidemia em Portugal.

"Os anticorpos conferem algum nível de proteção, mas pelo princípio da precaução em saúde pública, e porque a infeção é nova, continua a recomendar-se que se tomem as mesmas medidas de precaução", alerta Ana Paula Rodrigues.

Na mesma conferência de imprensa, a médica de Saúde Pública destacou que houve "uma baixa circulação do coronavírus na população portuguesa", destacando que "não é possível interpretar diferenças significativas entre regiões de saúde".

De acordo com os resultados do inquérito serológico nacional, a extensão da infeção na população portuguesa é inferior ao valor necessário para alcançar uma potencial imunidade de grupo.

Neste estudo epidemiológico observacional, de âmbito nacional, foi analisada uma amostra de 2.301 pessoas residentes em Portugal, recrutadas em 96 pontos de colheita de 7 Laboratórios de Patologia Clínica da comunidade associados da ANL e 18 hospitais do SNS, entre 21 de maio e 8 de julho.