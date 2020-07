Covid-19. Há um caso no Comando Nacional da Proteção Civil

Um elemento da sala de operações do Comando Nacional da Proteção Civil, sediado em Carnaxide (Oeiras), está infetado com o novo coronavírus, o que levou à testagem dos restantes membros desta unidade e à descontaminação das instalações.

A informação foi dada à agência Lusa ao final da noite de quinta-feira. “Um elemento da sala de operações” do Comando Nacional testou positivo à presença do SARS-Cov-2, diz fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

“Todos os elementos do Comando Nacional fizeram o teste” à presença do novo coronavírus, levado a cabo por equipas do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), e foi “realizada a descontaminação das instalações do Comando Nacional, por equipas da GNR”, prossegue a ANEPC.

De modo a “garantir a continuidade das operações e a manutenção do comando das operações, assim como da prestação do socorro”, foi montado o Centro Tático de Comando, acrescenta o organismo.

O regresso às instalações do Comando Nacional é expectável para esta sexta-feira de manhã, diz ainda a ANEPC.

Segundo o “Correio da Manhã”, o elemento infetado é uma bombeira.