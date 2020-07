Covid-19 em Portugal. Número de infetados é 6 vezes superior ao conhecido, metade são assintomáticos

Relativamente à idade dos inquiridos, a seroprevalência apresentou valores semelhantes para os grupos etários em estudo, variando entre 2,2% no grupo etário dos 10 aos 19 anos e 3,2% no grupo etário dos 40 aos 59 anos.



A presença de anticorpos específicos contra o novo coronavírus é, ainda, 11 vezes mais elevada em pessoas com contacto prévio com um caso confirmado ou suspeito. Entre as diferentes regiões em análise, "a seroprevalência variou entre 1,2% no Alentejo e 3,5% em Lisboa e Vale do Tejo", que permanece o epicentro da epidemia em Portugal.



De acordo com os resultados apurados, a extensão da infeção na população portuguesa é inferior ao valor necessário para alcançar uma potencial imunidade de grupo.