Costa lamenta "trágico acidente" com Alfa Pendular em Soure

O primeiro-ministro, António Costa, apresentou esta sexta-feira "as mais sentidas condolências às famílias e amigos" das vítimas do "trágico acidente" que envolveu um comboio Alfa Pendular, e disse estar a acompanhar a evolução da situação "em permanência".

"Apresento as mais sentidas condolências às famílias e amigos dos funcionários da IP vítimas do trágico acidente ferroviário que ocorreu esta sexta-feira na linha do Norte, em Soure", distrito de Coimbra, escreveu o primeiro-ministro na sua conta oficial na rede social 'Twitter'.