Alfa pendular descarrila em Soure. Pelo menos dois mortos e mais de 37 feridos

Na sua página, a Proteção Civil adianta que no local estavam, pelas 16h30, 219 operacionais, apoiados por 82 viaturas terrestres e dois meios aéreos, entre os quais pelo menos um helicóptero do INEM.

O Presidente da República já veio lamentar o acidente e apresenta "sentidas condolências aos familiares e amigos das vítimas mortais" . A Renascença sabe que o ministro das Infraestrutura, Pedro Nuno Santos, vai a caminho do local do acidente.

"Está aqui um grande movimento, foi montado um hospital de campanha e temos feridos com alguma gravidade", descreve o presidente da Junta de Freguesia de Soure. António Mota refere que "os passageiros do comboio foram todos canalizados para o pavilhão municipal", considerando ainda que "os responsáveis pela Proteção Civil trabalharam de forma eficaz e com tudo aquilo que é necessário".

O descarrilamento do comboio, que seguia no sentido Sul-Norte, ocorreu após o embate entre o Alfa Pendular e uma máquina de trabalho, tendo o alerta sido dado às 15h30, afirmou fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) à agência Lusa.

O Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários revelou, entretanto, que vai investigar o acidente.Fonte do GPIAAF disse à agência Lusa que a equipa de investigação já está a caminho do local para dar início às investigações e apurar as circunstâncias em que se deu o acidente.