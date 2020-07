Alfa Pendular descarrila em Soure e faz dois mortos e 26 feridos

Saiba mais: Testemunha à Renascença. "Ouvimos um barulho forte e percebemos que era muito grave"

Marcelo envia condolências às famílias de vítimas do acidente com Alfa

Fotogaleria. Descarrilamento de Alfa Pendular em imagens Pelo menos duas pessoas morreram esta sexta-feira no descarrilamento de um Alfa Pendular em Soure, distrito de Coimbra. As duas vítimas mortais eram operadores da máquina de trabalho da Refer em que o comboio embateu, segundo confirmou à Renascença o presidente da Câmara Municipal de Soure, Mário Jorge Nunes. Dos 212 passageiros que seguiam no comboio, seis ficaram feridos com gravidade no acidente, para além de 20 feridos ligeiros, de acordo com informação da Autoridade Nacional de Proteção Civil. Desses, o maquinista é o que inspira maiores cuidados. O presidente da Câmara de Soure diz que os "feridos politraumatizados" tinham apenas gravidade moderada e que não há feridos em estado crítico. O maquinista do Alfa Pendular era um dos feridos de média gravidade que inspirava mais cuidados, segundo o comandante do Comando Distrital de Operações de Socorro de Coimbra. Carlos Luís Tavares referiu que o número de vítimas mortais e feridos graves está "fechado", podendo haver ainda algumas alterações quanto ao número de feridos ligeiros.

Segundo a médica do INEM Paula Neto, há duas crianças entre os feridos ligeiros, sendo que uma já foi transportada para o Hospital Pediátrico de Coimbra.



"Está aqui um grande movimento, foi montado um hospital de campanha e temos feridos com alguma gravidade", descreveu, por sua vez, o presidente da Junta de Freguesia de Soure, logo após o acidente. António Mota refere que "os passageiros do comboio foram todos canalizados para o pavilhão municipal", considerando ainda que "os responsáveis pela Proteção Civil trabalharam de forma eficaz e com tudo aquilo que é necessário". Já o presidente da Câmara Municipal adianta à Renascença que está a ser a organizada a evacuação dos passageiros que saíram ilesos do acidente. Os passageiros serão transportados, em autocarros municipais e da CP, para a estação de Alfarelos, para daí seguirem viagem para norte. A circulação ferroviária entre as estações de Alfarelos e Pombal, na Linha do Norte, está suspensa, sem perspetivas de reabertura. A CP brante transbordo rodoviário aos passageiros dos comboios em circulação. Os passageiros sem ferimentos tiveram acompanhamento psicológico e de enfermagem, por parte dos técnicos dos municípios e também das IPSS de Soure, que se disponibilizaram para dar esse apoio, revelou o autarca.

O Presidente da República já veio lamentar o acidente e apresenta "sentidas condolências aos familiares e amigos das vítimas mortais" e o ministro das Infraestrutura, Pedro Nuno Santos, já está no local do acidente. Na sua página, a Proteção Civil adianta que no local estavam, pelas 18h30, 225 operacionais, apoiados por 85 viaturas terrestres e dois meios aéreos, entre os quais pelo menos um helicóptero do INEM.

O descarrilamento do comboio, que seguia no sentido Sul-Norte com 212 passageiros a bordo, ocorreu após o embate entre o Alfa Pendular e uma máquina de trabalho, tendo o alerta sido dado às 15h30, afirmou fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) à agência Lusa. O embate ocorreu na zona de Casalinhos, concelho de Soure. Andreia Rodrigues, funcionária de um restaurante próximo do local, descreveu o que aconteceu: "Estávamos a almoçar e de repente ouvimos um barulho muito forte, uma pancada e muito fumo pelo ar, uma nuvem de fumo mesmo muito grande".