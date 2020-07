Alfa descarrila em Soure. "Segurança ferroviária não está em causa", garante o Governo

Pedro Nuno Santos agradeceu ás várias entidades envolvidas no socorro prestado às vítimas, um trabalho que considerou ter sido "uma resposta rápida e adequada".

Questionado sobre as possíveis causas do acidente, o ministro referiu que já foi começado um "trabalho de investigação para apurarmos as causas deste acidente, percebermos o que aconteceu de errado, o que podia ser feito e tirarmos todas as ilações do que aconteceu", mas que neste momento seria "especulativo e errado" da sua parte "estar a especular em público sobre as causas do acidente".

O ministro das Infraestruturas deixou ainda claro que o Governo vai continuar a apostar na ferrovia.

O governante foi também questionado sobre a reposição da circulação ferroviária na zona. Pedro Nuno Santos explicou que é preciso "perceber as condições em que fica a infraestrutura", mas que essa não é uma prioridade neste momento.