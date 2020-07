Alfa descarrila em Soure. Circulação ferroviária entre Alfarelos e Pombal cortada

Saiba mais:

A circulação ferroviária entre as estações de Alfarelos e Pombal, na Linha do Norte, está suspensa desde as 15h30 desta sexta-feira, sem perspetivas de reabertura, devido ao descarrilamento do Alfa Pendular ocorrido hoje, indicou fonte da CP - Comboios de Portugal.

Em declarações à Lusa, a mesma fonte adiantou que a empresa vai garantir "transbordo rodoviário" aos passageiros dos comboios em circulação.

Segundo a CP, o comboio saiu de Santa Apolónia, Lisboa, com destino a Braga.

"Aos clientes que já tenham bilhetes adquiridos para viajar em comboios dos serviços Alfa Pendular, Intercidades, InterRegional e Regional, a CP permitirá o reembolso no valor total do bilhete adquirido ou a sua revalidação, sem custos. Estes pedidos devem ser apresentados nas bilheteiras ou em www.cp.pt, até 10 dias", informa uma nota divulgada no 'site' da empresa.

Em comunicado conjunto, a CP e a Infraestruturas de Portugal (IP) lamentaram, entretanto, a ocorrência do acidente.

O descarrilamento do comboio Alfa Pendular, no concelho de Soure, distrito de Coimbra, fez hoje dois mortos, seis feridos graves e 20 ligeiros, segundo a Proteção Civil distrital.

O comandante distrital da Proteção Civil, Carlos Tavares, adiantou que todos os feridos já foram retirados da composição e transportados para o Hospital de Coimbra.

O comboio seguia no sentido sul-norte e o descarrilamento ocorreu após o embate entre o Alfa Pendular e uma máquina de trabalho, tendo o alerta sido dado às 15:30, segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

O Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF) anunciou, entretanto, que vai investigar as causas do acidente.

Fonte do GPIAAF disse à agência Lusa que a equipa de investigação já está a caminho do local para dar início às investigações e apurar as circunstâncias em que se deu o acidente.

[notícia atualizada às 19h30]