Eleições americanas. Novembro pode ser apenas o princípio de uma longa batalha

A sugestão de Donald Trump de que as eleições americanas sejam adiadas por perigo de fraude eleitoral foram imediatamente rejeitadas pelos legisladores e por especialistas jurídicos, mas levantam o espetro de uma eleição muito disputada que poderá precisar de semanas, ou até meses, para ser decidida.

Eis alguns dos possíveis cenários, e como se poderão desenrolar:

Atraso nos resultados

Segundo a Constituição, apenas o Congresso tem o poder de alterar a data da eleição e com os democratas em maioria na Câmara dos Representantes as possibilidades de isso acontecer são praticamente nulas.

Mas o uso generalizado do voto por correspondência, devido ao cenário de pandemia, deverá causar um atraso significante no apuramento dos resultados. Vários estados permitem que os votos cheguem já depois do dia da eleição e os envelopes têm de ser abertos à mão, para se verificar as assinaturas. Já este ano algumas eleições primárias realizadas maioritariamente por correspondência levaram semanas a resolver.

Os democratas temem que este tipo de atraso seja terreno fértil para acusações de fraude.

Uma fonte próxima da campanha de Biden diz que a equipa do candidato democrata está a preparar-se para um cenário de pesadelo, em que Trump declara a vitória por se encontrar na frente na contagem dos votos presenciais nos principais Estados, logo no dia 3 de novembro, mas à medida que são contados os votos por correspondência de locais urbanos com maior densidade populacional essa vantagem desaparece, com o Presidente a alegar que a eleição lhe está a ser roubada.