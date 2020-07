Golfe. Ricardo Santos sobe 16 lugares em torneio de Birmingham

O golfista português Ricardo Santos subiu 16 lugares no Hero Open e ocupa o 26.º posto do torneio que decorre em Birmingham, enquanto Pedro Figueiredo ficou fora do “cut”, após a segunda volta.

Ricardo Santos entregou um cartão com 69 pancadas, três abaixo do par do campo, ao anotar seis “birdies” (uma pancada abaixo do par) e três “bogeys” (duas acima), terminando o segundo dia com um agregado de 139 “shots”, cinco abaixo do par.

Com este registo, Santos subiu 16 posições na classificação, depois de na véspera ter terminado no grupo dos 42.º colocados.

Já o outro português em prova, Pedro Figueiredo, ficou fora do “cut” e vai falhar as duas derradeiras rondas. O golfista luso despediu-se de Birmingham com um total de 147 pancadas, três acima do par, depois de hoje ter registado dois “birdies”, dois “bogeys” e um duplo-“bogey” (duas pancadas acima do par).

O Hero Open, que decorre até domingo, é liderado pelo espanhol Sebastián García Rodríguez e pelo britânico Sam Horsfield, ambos com um total de 131 “shots”, 13 abaixo do par.