Gobert provocou suspensão da NBA e depois decidiu na retoma

A história da pandemia do novo coronavírus na NBA fica intimamente ligada a Rudy Gobert. O poste francês foi o primeiro jogador a acusar positivo, o que provocou a paragem da Liga, ainda em março, e na madrugada desta sexta-feira decidiu o primeiro jogo da retoma, ao dar a vitória aos Utah Jazz sobre os New Orleans Pelicans, por 104-106.

Foi com a conversão de dois lances livres, a menos de sete segundos do final da partida, que Gobert selou o triunfo dos Jazz, no Disney World, em Orlando, e complicou o apuramento dos Pelicans para os "play-offs".

O internacional francês terminou o encontro com um duplo-duplo de 14 pontos e 12 ressaltos. Também se destacaram Jordan Clarkson, com 23 pontos, e Mike Conley e Donovan Mitchell, ambos com 20.

Do lado dos Pelicans, os 23 pontos de Brandon Ingram, os 21 de JJ Reddick e os 20 de Jrue Holiday não foram suficientes.

Com este resultado, os Utah Jazz mantêm-se no quarto lugar da Conferência Oeste, enquanto os New Orleans Pelicans permanecem na 11.ª posição, a quatro vitórias da zona de acesso aos "play-offs" da NBA.