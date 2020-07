Vitória de Guimarães contrata segundo guarda-redes em dois dias

O Vitória de Guimarães anunciou, esta sexta-feira, a contratação do guarda-redes Matous Trimal ao Slovácko, do campeonato principal da República Checa. É o segundo reforço para a posição em dois dias.

Em comunicado no site oficial, o Vitória informou que o internacional sub-21 checo assinou contrato válido para as próximas cinco épocas. O clube vitoriano ficou com 90% dos direitos económicos de Trmal.

Esta temporada, Matous Trmal, de 21 anos, cumpriu 28 jogos ao serviço do Slovácko. Esta é a primeira experiência fora da República Checa.



Na quinta-feira, o Vitória de Guimarães oficializou a contratação do guarda-redes marfinense Nicolas Tié, de 19 anos, ao Chelsea.