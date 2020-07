PSP vai proibir toda a circulação em torno do estádio da final da Taça de Portugal

A Polícia de Segurança Pública (PSP) informou, esta sexta-feira, que vai proibir toda a circulação em torno do Estádio Cidade de Coimbra, palco da final da Taça de Portugal, a partir das 15h00 de sábado.

Em comunicado, a PSP admite que, apesar de ser à porta fechada, "espera-se que se desloquem à cidade grupos organizados de adeptos e que o evento atraia pessoas a locais adjacentes à sua realização".

Por isso, a partir das 15h00 e até ao final do evento, a PSP imporá "restrição total de circulação de pessoas e veículos em torno do estádio, concretamente a partir do cruzamento da Rua General Humberto Delgado com a Rua D. Manuel I e até ao cruzamento da Rua Dom João III com a Rua General Humberto Delgado"

A PSP realça "é necessário acautelar as condições de segurança dos intervenientes na competição e das pessoas que vivem e visitam a cidade". Tanto pela vertente da ordem pública e pela necessidade de "prevenção da ocorrência de eventuais crimes de furto e de ofensas à integridade física", como pelo "compromisso institucional de prevenir e dissuadir outros comportamentos de risco, nomeadamente no contexto da prevenção da Covid-19."

Por isso, está a "empenhar um conjunto ajustado de esforços e de recursos, que se materializa numa operação de segurança que envolve diferentes valências" da PSP.