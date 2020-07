Fábio Martins agradece ao Famalicão “época inesquecível”

O extremo Fábio Martins, decisivo na grande época do Famalicão, deixou, esta sexta-feira, mensagem de despedida nas redes sociais.

"Chegou a hora de dizer adeus a uma casa incrível, que me fez voltar a sentir jogador na plenitude. Quando ouvi o projeto que o Dr. Miguel Ribeiro me propôs, não tive qualquer dúvida de que este seria o meu destino ideal. E hoje só posso confirmar. Vivemos juntos uma história incrível, conseguimos algo ímpar em Portugal, acima de tudo porque jogamos sempre com alegria e com prazer", escreveu este "novo adepto” do Famalicão.

O jogador de 27 anos agradeceu também “a quem acreditou em mim e confiou naquilo que eu podia oferecer a este grupo. Direção, equipa técnica, a toda a gente com quem partilhei o balneário”.

“Aos adeptos, que confirmaram a ideia que me tinham transmitido de serem completamente apaixonados pelo clube. A cada um de vocês, que estiveram desse lado durante um ano inteiro a apoiar-nos e a ouvir tudo o que eu tinha e queria dizer fora das quatro linhas. Foi, sem dúvida, uma época inesquecível e o FC Famalicão será um daqueles emblemas que viajará comigo vá para onde vá”, acrescentou.