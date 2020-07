Coimbra prepara final sem adeptos, mas com Marcelo

Benfica e FC Porto vão jogar a final da Taça de Portugal, em Coimbra, com Marcelo Rebelo de Sousa nas bancadas. É tradição a presença e a entrega do troféu ao vencedor pelo Presidente da República, mas só no sábado o protocolo definirá os moldes em que a festa de consagração será efetuada, embora seja admissível que neste particular a taça passe das mãos de Marcelo para as do capitão da equipa que lograr a conquista.

A Bola Branca, Horácio Antunes, presidente da Associação de Futebol de Coimbra, revela "uma enorme satisfação" pelo "trabalho notável", que deixou o Estádio Cidade de Coimbra "alindado e melhorado" para receber Benfica e FC Porto. O dirigente não esconde o lado mais emocional do futebol lamentando a ausência de público nas bancadas. "É pena", diz, sem esquecer que primeiro e mais importante "está a saúde das pessoas e os cuidados para evitar o contágio".

É neste sentido que no sábado,, a zona envolvente ao estádio estará com muitas limitações de circulação e "desde bem cedo", só permitindo a quem seja portador de credenciais a passagem pelos vários cordões de segurança.

Sendo este um assunto muito importante, Horácio Antunes deixa um apelo aos adeptos, pois sabendo que na região "há muitos sócios e simpatizantes de Benfica e FC Porto", reforça que deve ser "o civismo a imperar", para que sobressaia a "ética e o desportivismo".

A finalizar, o dirigente recorda que em campo estarão as equipas que lutaram pelo campeonato até final, garantia por isso de um "bom espetáculo".

A final da Taça de Portugal tem início agendado para as 20h45, no Estádio Cidade de Coimbra, com arbitragem de Artur Soares Dias, relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt .