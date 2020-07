Flamengo oficializa sucessor de Jorge Jesus

O Flamengo contrata o treinador Domènec Torrent, por um ano e meio, para o lugar que era de Jorge Jesus.

A oficialização da contratação do espanhol foi feita esta sexta-feira pelo campeão brasileiro.

Torrent tem 58 anos, foi adjunto de Pep Guardiola no Manchester City, no Bayern Munique e no Barcelona e estava agora nos norte-americanos do New York City.