Fórmula 1. Hülkenberg substitui Sergio Pérez

O alemão Nico Hülkenberg é o substituto de Sergio Pérez (Racing Point) no Grande Prémio da Grã-Bretanha de Fórmula 1.

Em comunicado, a escuderia justifica a escolha de Hülkenberg com a "experiência" do piloto alemão na Fórmula 1 (competiu entre 2010 e 2019) e pela "familiaridade" com a equipa, que representou de 2014 a 2016.

Nico Hülkenberg será o companheiro do canadiano Lance Stroll na corrida a disputar em Silverstone, no domingo.

O piloto germânico substitui Sergio Pérez. O mexicano testou positivo à covid-19 na quinta-feira e está em isolamento.

O GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1 disputa-se este fim de semana e será a quarta prova da temporada.