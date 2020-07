Queda histórica. PIB português caiu 16,5% no segundo trimestre

Os números do INE revelam que no trimestre do confinamento e do Estado de Emergência o Produto Interno Bruto (PIB) de Portugal sofreu uma contração de 16,5% face ao segundo trimestre de 2019. Face ao primeiro trimestre a quebra foi de 14,1%.

"Refletindo o impacto económico da pandemia, o PIB registou uma forte contração em termos reais no 2.º trimestre de 2020, tendo diminuído 16,5% em termos homólogos, após a redução de 2,3% no trimestre anterior", pode ler-se numa estimativa rápida divulgada.

No trimestre em que se registou a maior queda de sempre do PIB português em termos homólogos face ao ano anterior, a queda em cadeia - relativamente ao primeiro trimestre do ano - foi de 14,1%, adiantou também.

“Este resultado é explicado em larga medida pelo contributo negativo da procura interna para a variação homóloga do PIB, que foi consideravelmente mais negativo que o observado no trimestre anterior, refletindo a expressiva contração do consumo privado e do investimento”, de acordo com o INE.

A “procura externa líquida também se acentuou no 2º trimestre, traduzindo a diminuição mais significativa das Exportações de Bens e Serviços que a observada nas Importações de Bens e Serviços devido em grande medida à quase interrupção do turismo de não residentes”, justifica ainda.

Outras quedas europeias. O PIB de Espanha afundou 22,1,5% no segundo trimestre face ao período homólogo e 18,5% contra o trimestre anterior. Já a França revelou que a quebra homóloga do PIB foi de 19% (13,8% face ao trimestre anterior) e a Itália que a contração no mesmo trimestre foi de 17,3% (12,4% face ao primeiro trimestre).