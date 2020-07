É empresário? Apoios fiscais a micro, pequenas e médias empresas chegam sábado

Novas medidas fiscais para mitigar os efeitos da pandemia de Covid-19 nas micro, pequenas e médias empresas (PME), como a suspensão temporária do pagamento por conta do IRC, foram publicadas nesta sexta-feira para entrarem em vigor no dia seguinte ao da sua publicação (sábado).

A lei publicada em Diário da República, e que ainda tem de ser regulamentada pelo Governo, vigora até ao final do ano em que cessem as medidas excecionais e temporárias de resposta à pandemia de SARS-CoV-2 e à doença Covid-19.

O diploma estabelece o seguinte:

suspensão temporária do pagamento por conta do imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas (IRC) para entidades classificadas como micro, pequenas ou médias empresas, bem como cooperativas

possibilidade de reembolso da parte do pagamento especial por conta que não foi deduzida

um prazo máximo para a efetivação do reembolso do imposto sobre o valor acrescentado (IVA), do IRC e do imposto sobre o rendimento de pessoas singulares (IRS) quando o resultado da retenção na fonte de pagamentos por conta ou de liquidações for superior ao imposto devido.

"Quando o montante de retenção na fonte, de pagamentos por conta ou de liquidações de IVA for superior ao imposto devido, o reembolso é efetuado no prazo de 15 dias após a entrega da respetiva declaração por parte do sujeito passivo", no que se refere aos impostos IVA, IRC, IRS, lê-se no documento.

Estas medidas de apoio às micro e PME decorrem de um projeto de lei do PCP, aprovado pelos partidos da oposição em votação final global, em finais de junho.