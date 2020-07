Covid-19. Comissão Europeia dá 40 milhões de euros para tratamentos com plasma

A Comissão Europeia anunciou esta sexta-feira a mobilização de 40 milhões de euros para serviços de recolha de sangue na União Europeia (UE) a fim de apoiar a compra de equipamentos para tratamentos com plasma para a Covid-19.

“Hoje, a Comissão Europeia convidou mais de 200 serviços de recolha de sangue em toda a UE a candidatarem-se a financiamento para a compra de equipamento de plasmaférese, ou seja, equipamento que retira plasma de dadores”, indica o executivo comunitário em nota de imprensa.

Tendo em vista “apoiar o tratamento de novos pacientes Covid-19” e aumentar “a capacidade da UE em recolher plasma convalescente, ou seja, plasma de pacientes recuperados”, a medida tem um orçamento de 40 milhões de euros suportado pelo Instrumento de Apoio de Emergência, precisa Bruxelas.

As verbas serão atribuídas em forma de subvenção aos serviços públicos e de recolha de sangue e irão variar “de acordo com as necessidades expressas” por estas entidades dos Estados-membros, acrescenta o executivo comunitário.