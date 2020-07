Rúben Dias não pensa em Jorge Jesus. Enquanto houver Taça, "o mister é Veríssimo"

Rúben Dias não olha para lá da final da Taça de Portugal, para um futuro com Jorge Jesus. O central do Benfica está focado no último troféu da época e vinca que, até lá, só há um comandante: Nélson Veríssimo.

"Falando pelo grupo, é algo de que nos temos desligado, apesar de estarmos a par das notícias. O nosso mister é o mister Veríssimo. É assim que vamos disputar a final", salientou o defesa, esta sexta-feira.



Rúben Dias falava na conferência de imprensa de antevisão da final da Taça de Portuga, frente ao FC Porto, para a qual "a motivação não poderia ser maior". O central frisou que será "mais uma Taça para o museu":

"Tem o peso extra de ser uma final e ter uma taça envolvida. Vai marcar o final da temporada, é de extrema importância e queremos ganhar."

No entanto, Rúben Dias rejeitou a ideia de que a conquista da Taça possa salvar a época. "Não se deve entrar por aí. Tínhamos outros objetivos, o campeonato e não só. Agora, o que está em disputa é a Taça de Portugal e queremos ganhar. Não se trata de salvar ou deixar de salvar, entramos sempre a ganhar. As coisas não correram da melhor maneira, mas queremos ganhar a Taça", afiançou o internacional português.

FC Porto mais competitivo? "Vamos ver quem ganha"

Pela frente, o Benfica terá um FC Porto motivado após a conquista do campeonato e perante a possibilidade de fazer a dobradinha.

Sérgio Conceição disse que o FC Porto foi a equipa mais competitiva. Rúben Dias prefere tirar teimas em campo. "Ganhou o campeonato, ponto final. Vamos jogar a Taça, vamos ver quem ganha", sublinhou.

Ainda assim, num jogo em que "tudo se decide ao detalhe", o central do Benfica assumiu que o FC Porto "é uma equipa muito completa".

Embora admita que "a falta de adeptos vai tirar emoção", e de ter pena que se realize em Coimbra e não no Jamor, como é tradição, Rúben Dias salientou que "não deixa de ser a final que é e o peso está lá todo".

A final da Taça de Portugal, entre FC Porto e Benfica, está marcada para sábado, às 20h45, no Estádio Cidade de Coimbra. Encontro com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.