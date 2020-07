Nova camisola do Benfica causa polémica nas redes sociais

A camisola do Benfica para a próxima época está a ser muito mal recebida nas redes sociais e há até quem diga que é anti-estatutária.

O Benfica revelou as novas camisolas na quinta-feira, com a novidade de que vai estreá-las já na final da Taça de Portugal, no sábado. A camisola principal é toda vermelha, mas com um tom diferente e as letras e detalhes a preto e dourado. Algo que não agradou nada aos adeptos.

A reação negativa sustenta-se no facto de a camisola fugir ao normal tom de vermelho do Benfica e de os detalhes não serem brancos. Isto porque são essas as cores tradicionais do clube - e, como alguns adeptos apontaram, as cores que estão definidas como obrigatórias nos estatutos.

Diz o Artigo 6.º dos estatutos do Benfica que, "nas diversas competições desportivas, os equipamentos a usar pelos atletas, técnicos e demais pessoal de apoio devem adotar as cores tradicionais do clube", conforme previsto na alínea 1 do Artigo 5.º. Esta dita que essas mesmas cores são o "vermelho e branco, que significam a bravura e a paz, respetivamente".

Veja algumas reações de adeptos do Benfica: