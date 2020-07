Calado admite "vantagem psicológica" do FC Porto para a final

A "festa do futebol" acontece, este ano, em Coimbra, já este sábado às 20h45 e coloca frente-a-frente Benfica e FC Porto. Na antevisão à partida, em Bola Branca, o antigo jogador do Benfica, José Calado, considera que a pressão está do lado dos encarnados, depois de prestações muito más, após a retoma da temporada.

"Será um jogo bem disputado entre duas grandes equipas. Uma delas já livre de pressão, o FC Porto, por ter ganho o campeonato. Para o Benfica é uma possibilidade de terminar a época com a dignidade possível, depois de um pós pandemia com resultados horríveis", referiu, nesta entrevista.

Vantagem psicológica do dragão

Para José Calado, o FC Porto parte com alguma vantagem psicológica, depois de ter conquistado o campeonato nacional. Por seu lado, o Benfica tentará deixar uma última imagem positiva, nesta temporada.



"Psicologicamente, o FC Porto parte em vantagem porque ganhou a principal competição portuguesa e, por isso, vai mais descontraido, relaxado. Os jogadores sabem que esse objetivo foi cumprido e que conseguiram o apuramento direto para a Liga dos Campeões, que é muito importante para um clube que está, desde 2017, em falência técnica. Já os jogadores do Benfica sabem que esta é uma oportunidade única para vencerem uma competição importante e deixarem uma última imagem positiva", acrescentou.

Notícias de contratações podem desestabilizar

Nestas declarações a Bola Branca, José Calado admite que as notícias constantes sobre contratações para o Benfica podem influenciar negativamente os jogadores do atual plantel no jogo deste sábado.



"O estado psicológico dos jogadores pode ser afetado pelas constantes notícias de contratações e de jogadores novos. Mas o futebol profissional é isto mesmo e os jogadores têm de provar, a toda a hora, que são ativos importantes. E quando as coisas não correm bem, devem preparar-se para mexidas e triagem", afirmou.

Calado alerta para o evitar de "loucuras"

Para este antigo médio do Benfica, o novo treinador, Jorge Jesus, vai querer contratar jogadores que já tem referenciados, mas o clube presidido por Luís Filipe Vieira não deve entrar em loucuras.



"É normal o Jorge Jesus querer trazer jogadores que conhece e quem tem identificados. O Benfica tentará satisfazer os desejos do treinador mas não entando em loucuras porque se gastar 80 ou 100 milhões de euros em jogadores, terá de vender ativos para amortizar algum desse valor. Será interessante conhecer o plantel definitivo para a próxima temporada, até porque a pré-eliminatória da Liga dos Campeões não está tão longe", concluiu.

A final da Taça de Portugal, entre FC Porto e Benfica, vai decorrer em Coimbra, este sábado, a partir das 20h45. Tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.