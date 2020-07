Robô da NASA vai a caminho de Marte. Amostras recolhidas chegam à Terra em 2031

A Mars 2020 Sample Return (Retorno de Amostra) é a missão que completa a Mars 2020 Perseverance e a mais complexa e demorada.

Depois de recuperadas pelo novo robô, que só chegará a Marte em agosto de 2028, mais tarde do que o tempo exigido para evitar as tempestades de poeira, as amostras terão de sair da superfície do planeta num recipiente transportado por um pequeno foguetão antes de serem capturadas por uma sonda colocada na órbita de Marte.

A viagem de regresso da sonda - de fabrico europeu, tal como o robô - à Terra está prevista apenas para 2031. Na aproximação ao 'planeta azul', o aparelho libertará uma cápsula que contém as amostras marcianas, que já aterrarão em solo americano em 2032, de acordo com os prazos estimados.

Na superfície de Marte funcionam atualmente dois objetos exploratórios, ambos operados pela NASA: o Curiosity, um veículo robótico com um laboratório que analisa localmente amostras de solo e rocha para aferir se Marte teve condições para albergar vida microbiana, e o InSight, uma sonda equipada com uma broca e um sismógrafo para estudar o interior do planeta.

Apesar de inóspito, Marte é considerado o planeta do Sistema Solar mais parecido com a Terra. Estruturas geológicas demonstram que, há muito tempo, água líquida, elemento fundamental para a vida tal como se conhece, abundava na superfície do 'planeta vermelho'.

Segundo os cientistas, o planeta teve, no passado, um oceano maior do que o Ártico. Estudos apontam, com base em observações feitas em órbita e na superfície, para a presença de água líquida salgada e gelada em Marte.

O Japão planeia enviar, em menos tempo, uma missão robótica para Marte em 2024 para extrair amostras da superfície do planeta e transportá-las para a Terra em 2029.