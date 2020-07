David Bruno não nos abandonou. “Raiashopping” marca regresso à infância em álbum mais pessoal

Membro da primeira geração da família a nascer num centro urbano, David Bruno desde sempre quis “fazer um disco sobre o Portugal profundo”, retratando a altura em que ia passar férias para casa dos avós no interior ou em França, de onde faria a “viagem de emigrante” no mês de julho.

“Fiz isto em tempo recorde, porque para os outros andei a recolher estórias e a inspirar-me, este já tem muitos anos de histórias guardadas. As letras são poemas simples de que me fui lembrando, os instrumentais foram feitos para alimentar a letra – diferente dos outros discos –, porque pensava em ‘Salamanca by Naite’ ou ‘Festa da Espuma’ e no que encaixava ali. Estava pronto no final do ano passado, não sabia quando o ia lançar e a covid-19 deu um empurrão. O áudio estava pronto no final ano passado”, contou, acrescentando que o confinamento serviu para se dedicar à parte vídeo.

Em entrevista à Lusa, quase um ano depois do lançamento de “Miramar Confidencial”, o músico gaiense contou como a pandemia da covid-19 o ajudou a avançar com este novo vídeoálbum, intitulado “Raiashopping”, que sai na sexta-feira, desta vez sem contar estórias de personagens imaginadas, mas num passeio às suas próprias recordações de férias passadas em Figueira de Castelo Rodrigo, na Guarda.

O músico David Bruno recua, no mais recente álbum, à infância e adolescência passadas no interior “genuíno” de Portugal para recordar viagens de emigrantes, noites em Salamanca e travessias da fronteira com Espanha para “comprar caramelos”.

Ao mesmo tempo, é o trabalho mais curto por “sair muito em cima do anterior”, que “não teve muita hipótese de andar na estrada” e houve também a preocupação de “não querer saturar as pessoas”, já que este é o terceiro trabalho a solo no espaço de três anos.

“Tinha material para mais coisas, vozes e arranjos, que não coloquei porque quis meter a cena que saiu à primeira. Nada substitui o primeiro ‘take’ e, tudo o que me saiu num curto espaço de tempo sobre histórias mais relevantes, foi da forma mais pura e quando o comecei a ver formado pensei em não acrescentar mais nada. Está o diamante bruto. Não está limado, tem poucos arranjos de voz e está feito para ser como uma cassete”, acrescentou.

O nome do álbum faz a ligação entre Vila Nova de Gaia e a zona “de contrabandistas e de compras” da raia histórica, com os espanhóis a virem a Portugal “comprar jogos de banho e mantas” e os portugueses, a irem no sentido inverso “comprar caramelos e chocolates, como o praliné”, numa área em que as línguas são faladas com pronúncias cerradas, mas todos se entendem, com imagens que não são especiais, mas representam a cultura portuguesa daquela zona.

“A ‘Café Central’ era o café do meu avô, as histórias de lobisomens e bruxaria eram da minha avó. A ‘Salamanca By Naite’ ia para lá muitas vezes com amigos e havia um bar em que éramos conhecidos por ser os fecha-bares. A ‘Praliné’ é o fascínio de ir a Espanha comprar chocolates, a ‘Flan Chino Mandarim’ é um pudim pré-feito que as minhas avós tinham sempre lá em casa quando eu ia lá. A ‘Doucement’ foi uma coisa que eu ouvi lá no café central, o contramã, camiã [contramão, camião]”, explicou acerca das faixas.

“Raiashopping” é marcado também pela ausência de colaborações externas – à exceção do habitual guitarrista Marco Duarte – apesar das várias oportunidades que foram surgindo, mas decidiu assim por “escolha própria” já que, se “fosse convidar alguém, como é que iria explicar o que é aquela realidade”?

A pandemia obrigou ao cancelamento ou adiamento alguns concertos de apresentação de “Miramar Confidencial” - destacando o do Primavera Sound como “o mais amargo” - o que afetou a equipa do músico, que recorreu às redes sociais para leiloar uma série de objetos de ‘merchandising’, também de Conjunto Corona ou “4400 OG”, arrecadando uma soma que entregou à equipa.

“Fiz um leilão de objetos pessoais e não estava à espera porque achava que as pessoas estavam a gozar e não iam pagar. Aqueles valores absurdos, no dia seguinte, já os tinha recebido e distribuído. Houve coisas a valerem 300 euros e t-shirts a 150. Peguei no dinheiro e disse à minha equipa para distribuírem entre eles consoante as necessidades de cada um”, recordou.

Sobre o futuro, confessou que Conjunto Corona vai ter de esperar, já que gostaria de passar o ano a apresentar este “Raiashopping” – em conjunto com “Miramar Confidencial” – numa espécie de concerto excursão. Tem ainda algumas colaborações no horizonte, nomeadamente com Chico da Tina e Mike El Nite, e vai ainda lançar o formato físico do novo trabalho, mantendo o mistério acerca do mesmo.