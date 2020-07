Duda: "Antunes será uma mais valia para o Sporting"

Duda, que jogou com Antunes no Málaga entre 2012 e 2014, está convicto que este "será uma mais valia para o Sporting". Em entrevista a Bola Branca, o antigo internacional português, já retirado dos relvados, sublinha que se o defesa esquerdo "atingir o seu melhor nível físico será uma peça fundamental" na equipa de Rúben Amorim.

Duda entende que Antunes "sempre demonstrou que pode estar numa equipa forte" e sendo o Sporting poderá voltar a realizar "boas exibições" como tem feito em Espanha, apesar de no último ano ter tido uma lesão que o afastou dos relvados.

O Sporting ultima a contratação do lateral de 33 anos, jogador livre desde que terminou recentemente contrato com os espanhóis do Getafe. Duda antecipa "sucesso" no trabalho de Antunes em Alvalade, porque "é alguém muito concentrado nos seus objetivos", que o podem levar ao triunfo em na equipa leonina.



Antunes é 13 vezes internacional A por Portugal, mas o lateral não faz parte das escolhas de Fernando Santos desde novembro de 2017. Mas Duda considera que o facto de poder vir a jogar no Sporting "pode reabrir as portas" da equipa das quinas e ser um dos eleitos para o próximo europeu.