Antunes deve assinar pelo Sporting na próxima semana

Antunes deverá assinar contrato com o Sporting por duas temporadas na próxima semana, adianta esta quinta-feira o jornal "O Jogo".

Revela a referida publicação que as negociações entre o lateral-esquerdo internacional português, de 33 anos, e o Sporting estão praticamente concluídos. Faltará apenas a realização dos habituais testes médicos.

Antunes está sem clube, após ter rescindido contrato com o Getafe, de Espanha. Depois de uma época em que esteve a recuperar de uma rotura de ligamentos, o defesa mostra-se agora apto para voltar a jogar.

Formado no Freamunde, onde começou a carreira como sénior, Antunes destacou-se depois no Paços de Ferreira, o que lhe valeu passaporte para Itália, onde representou Roma e Lecce. O lateral ainda voltou a Portugal, para jogar no Leixões e no Paços de Ferreira - com passagens por Livorno e Panionios pelo meio -, antes de rumar ao Málaga.

Depois de duas épocas e meia no Málaga, Antunes mudou-se para o Dínamo de Kiev, que representou três épocas. À quarta, foi emprestado ao Getafe, que após uma temporada de sucesso adquiriu-o em definitivo.

Pelos "azulones", Antunes disputou um total de 69 jogos e marcou um golo, antes de se lesionar com gravidade, no final da última época.

Antunes tem, ainda, 13 internacionalizações e um golo por Portugal.